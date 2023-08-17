12:28 (мск), источник: Газета.Ру
Россияне рассказали, зачем отправляют посылки сами себе
Каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни отправлял посылку себе, а 12% делают так регулярно — от трех раз в год.
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Причем чаще всего этой услугой пользуются во время переезда в другой город, страну или в отпуске. Это показало исследование сервиса экспресс-доставки СДЭК, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Самой актуальной доставка себе оказалась во время переезда в другой город или страну — так ответили 29% участников опроса. Кроме того, россияне часто пользуются этой услугой в отпуске, когда нужно перевезти домой много вещей (23%), и наоборот, когда отвезти их на место отдыха (20%). Каждый десятый опрошенный отметил, что отправляет себе грузы в деловых поездках и командировках (12%), еще 7% это помогает в ситуациях, когда интернет-магазин не отправляет посылки в определенный город или поселок.
Отвечая на вопрос о причинах доставки себе, россияне рассказали, что чаще всего вещи отправляют таким образом, когда невозможно уместить все необходимое в багаж (32%). Еще четверть отметили, что делают так в ситуациях, когда груз тяжелый и неудобный (25%). Почти столько же респондентов признались, что просто не хотят платить за перевес багажа в самолете (24%). Еще 7% поступают так, когда необходимо отправить запрещенные к авиаперевозке товары. 5% опрошенных боятся повредить в пути вещи, поэтому отправляют их курьерской службой.
Самые популярные вещи для отправки себе — это одежда (25%), домашний текстиль и предметы интерьера (12%), подарки для друзей или родственников (10%), техника и электроника (9%), крупногабаритный груз — например, велосипед или мебель. Еще 7% отметили, что отправляют себе материалы и расходники для работы, а 6% — посуду и сувениры.
Чаще всего грузы на свое имя пересылают в другие города и регионы по России (84%). Около 10% опрошенных требуется доставка в другую страну. Еще 3% отправляют груз в свой регион, но за пределы города, а столько же (3%) — по городу.
По данным СДЭК, в 2023 году доставку с одним и тем же отправителем и получателем оформило более 310 000 человек. Чаще всего такие грузы пересылают из Москвы (13%), Санкт-Петербурга (10%), Сочи (8%), Краснодара (2%) и Новосибирска (2%), а самые популярные пункты назначения — Москва (10%), Санкт-Петербург (8%), Сочи (3%), Новосибирск (2%) и Екатеринбург (2%).