12:10 (мск), источник: ТАСС Наука
В могильниках Нижегородской области нашли арабские монеты и украшения начала X века
Это говорит о широких торговых связях муромских племен с другими регионами мира, считают археологи РАН.
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ТАСС, 17 августа. Арабские монеты, зарубежные украшения и предметы из далеких от Поволжья регионов Евразии, обнаруженные российскими археологами в богатых могильниках муромской знати во время раскопок на правом берегу Оки в Нижегородской области, свидетельствуют о широких торговых связях муромских племен с другими регионами мира в начале X века нашей эры. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
Мурома — финно-угорское племя, жившее с середины I тысячелетия нашей эры в нижнем течении Оки в окрестностях города Мурома.
«Наши сведения о муроме на правом берегу Оки, их контактах с соседями и дальними территориями были весьма неполными. Раскопки нового могильника открыли перед нами мир муромы первой половины X века. Теперь мы знаем, что она, как и мурома левобережья, была активно включена в международную торговлю», — заявила руководитель Волжской экспедиции ИА РАН Ольга Зеленцова, чьи слова приводит пресс-служба института.
Археологи пришли к такому выводу в ходе изучения нескольких захоронений муромской знати, которые были обнаружены осенью 2022 года специалистами Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Исследования начались после сообщений местных жителей о грабительских раскопках на правом берегу Оки. Ученые выехали на место нелегальных раскопок и обнаружили на их территории муромские могильники, относящиеся к первой четверти X века.
В последующие месяцы археологи соорудили на территории памятника два раскопа общей площадью почти 200 кв. м и исследовали 11 погребений. Благодаря глинистым грунтам ученым впервые удалось зафиксировать остатки погребальных конструкций муромских племен: их следы сохранились на дне могил в виде отпечатков с крестообразными углами. Большинство захоронений на изученном участке могильника оказались мужскими — лишь четыре были женскими, и еще два погребения были парными.
Как отмечают исследователи, одно захоронение оказалось особо богатым. Внутри него археологи обнаружили оружие, котелок из цветного металла, фрагменты позумента (золотого обрамления одежды), сумочку из хвоста бобра, арабские монеты-дирхемы, серебряные перстни, обувные украшения и поясной набор с бляшками из белого металла с позолотой, аналоги которого часто встречаются в погребениях мордвы, венгров и других племен Восточной Европы.
«К счастью, грабители не успели полностью уничтожить памятник, и нам удалось извлечь ценную информацию. Она позволяет заключить, что в Х веке на том и другом берегу Оки муромское общество не было замкнутым: напротив, сделанные нами находки говорят о довольно широких контактах муромы», — подытожила Зеленцова.