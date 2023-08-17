В российских колледжах будут обучать операторов беспилотников

Всего в новый список вошли 5110 наименований. Обучение по направлениям предполагается как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятиях.
«В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», — уточнил Кравцов.
В конце июня 2023 г. правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. Одно из пяти ключевых направлений стратегии включает подготовку кадров для новой отрасли экономики. До 1 сентября президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по развитию беспилотной авиации. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, гражданские беспилотники могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг. Для этого нужно развивать производство их компонентов, комплектующих и агрегатов.
Минобрнауки РФ в июле сообщало, что в университетах в 2025 г. профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 000 студентов, в 2030-м — уже около 180 000 человек. «Ведомости» писали, что, по оценке Минпромторга, Россия будет нуждаться к 2030 г. примерно в 1 млн специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских БПЛА. Сейчас их «порядка 10% от потребности», прогнозируемой к 2030 г., т. е. около 100 000 человек, сказал представитель ведомства.