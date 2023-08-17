13:27 (мск), источник: Аргументы и факты
Когда у школьников будут каникулы в 2023/24 учебном году?
Руководство общеобразовательных учреждений может самостоятельно установить расписание каникул на основе рекомендаций Минобрнауки.
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Перед новым учебным годом в школах составляют график каникул в соответствии с рекомендуемыми датами отдыха, которые устанавливает Министерство образования и науки. Однако руководство общеобразовательных учреждений может выбрать иной каникулярный период.
Решение принимают на собрании управляющего совета, куда входят не только педагоги и администрация, но и представители родителей и самих учеников.
Для учащихся по четвертной системе:
Для учащихся по триместровой системе:
Окончательный график каникул, принятый конкретной школой, можно найти на ее официальном сайте. График должен быть опубликован не позднее сентября.
Родители могут подать повторное заявление в другую общеобразовательную организацию после отзыва заявления, поданного ранее. Для этого нужно обратиться в школу, в которую было подано первоначальное заявление, и отозвать его или воспользоваться для этого личным кабинетом на «Госуслугах».
Крайний срок для подачи документов — 5 сентября. Позже возможен только перевод из одной школы в другую.