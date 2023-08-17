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13:27 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда у школьников будут каникулы в 2023/24 учебном году?

Руководство общеобразовательных учреждений может самостоятельно установить расписание каникул на основе рекомендаций Минобрнауки.

Источник: AP 2023

Перед новым учебным годом в школах составляют график каникул в соответствии с рекомендуемыми датами отдыха, которые устанавливает Министерство образования и науки. Однако руководство общеобразовательных учреждений может выбрать иной каникулярный период.

Решение принимают на собрании управляющего совета, куда входят не только педагоги и администрация, но и представители родителей и самих учеников.

Когда будут школьные каникулы в 2023/24 учебном году?

Для учащихся по четвертной системе:

  • осенние каникулы — с 30 октября по 5 ноября;
  • зимние каникулы — с 1 по 8 января;
  • зимние каникулы для первоклассников — с 19 по 25 февраля;
  • весенние каникулы — с 25 по 31 марта;
  • летние каникулы — с 25 мая по 31 августа.

Для учащихся по триместровой системе:

  • осенние каникулы — с 9 по 15 октября, с 20 по 26 ноября;
  • зимние каникулы — с 1 по 8 января, с 19 по 25 февраля;
  • весенние каникулы — с 8 по 14 апреля;
  • летние каникулы — с 8 июня по 31 августа.

Где смотреть расписание каникул?

Окончательный график каникул, принятый конкретной школой, можно найти на ее официальном сайте. График должен быть опубликован не позднее сентября.

Что делать, если ребенка не приняли школу, выбранную не по прописке?

Родители могут подать повторное заявление в другую общеобразовательную организацию после отзыва заявления, поданного ранее. Для этого нужно обратиться в школу, в которую было подано первоначальное заявление, и отозвать его или воспользоваться для этого личным кабинетом на «Госуслугах».

Крайний срок для подачи документов — 5 сентября. Позже возможен только перевод из одной школы в другую.

Справка
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