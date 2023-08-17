13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опрос показал, как часто россияне впадают в уныние
40% россиян считают, что иногда можно унывать.
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Уныние — настроение, в котором человек ни в чем не заинтересован. В таком состоянии зачастую невозможно выполнять свои обязанности из-за упадка сил, подавленности и апатии. Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, как часто россияне впадают в уныние, как, по их мнению, можно с ним справиться и что может быть плохого в этом моральном состоянии.
Согласно опросу, 40% россиян считают, что иногда унывать можно, так как это часть наших эмоций. Однако 55% людей с этим не согласны: они считают, что нельзя впадать в это моральное состояние, а чтобы его избежать, надо заниматься делами.
Интересно, что чем старше опрошенные, тем негативнее они относятся к унынию. Так, против этого состояния выступили 64% респондентов в возрасте от 60 лет. А нормализуют это чувство, как правило, люди до 25 лет (61%), а также в два раза реже представители старшего поколения — 28%.
В ходе исследования выяснилось, что чаще всего это чувство появляется у женщин (20%), в то время как среди мужчин только 10%.
Недовольство материальным положением чаще всего становится причиной уныния — так считают 33% респондентов. Также плохое моральное состояние вызвано проблемами личного характера, собственным здоровьем, стрессом, неудачами, сложностями на работе или учебе. Есть и внешние факторы, такие как политическая обстановка, страх перед будущим, ситуация в стране и рост цен. Небольшая часть респондентов отметила, что чувство подавленности вызывают у них смерть родных или близких, волнения за детей или внуков (по 4%), а также болезнь близких (3%).
Также людям задали специальный вопрос, что может быть плохого в унынии. По мнению респондентов, это чувство лишает интереса к жизни и ее естественных радостей, может разрушить человека, вызывает появление негативных мыслей и поступков, нарушает взаимодействие и общение с миром.
Ранее социологи выяснили, сколько времени россияне проводят в соцсетях. Опрос показал, что 86% граждан пользуются ими ежедневно.
Анна Морозова