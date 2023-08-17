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15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые в США напечатали веганские кольца кальмара на 3D-принтере

На вкус их сложно отличить от настоящих.

Источник: Poornima Vijayan

В пресс-релизе Американского химического общества появилась статья о том, что ученые из Национального университета Сингапура нашли способ бороться с производственным кризисом по всему миру. Они напечатали на 3D-принтере вегетарианский морепродукт, имитирующий кольца кальмара.

Основным ингредиентом для нового блюда стала паста из растительных белков, выделенных из микроводорослей и маша — семена растения семейства бобовых, известного также как золотистая фасоль или бобы мунг. Они используются в производстве крахмала, из которого делают фунчозу.

К белкам исследователи добавили растительное масло, содержащее жирные кислоты омега-3, и получили пасту, которая по составу нутриентов похожа на филе кальмара. Эту пасту затем использовали в принтере для послойной печати продукта в виде колец, а после — подвергли термообработке на гриле.

Исследователи утверждают, что готовый продукт напоминает по вкусовым качествам настоящие кольца кальмара, но все же требуют доработки для лучшего сходства с оригинальным блюдом. В будущем ученые планируют подумать над способами масштабирования производства напечатанной еды.

Недавно первую напечатанную на 3D-принтере ракету отправили в космос. Однако аппарат не вышел на орбиту.

Олеся Маевская

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