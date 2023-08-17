15:47 (мск), источник: РБК Life
В ОАЭ мужчину оштрафовали за навязчивые звонки женщине
Он так много раз ей звонил, что вывел из себя. Штраф составил $1300.
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Суд в Абу-Даби обязал мужчину выплатить женщине 5 тыс. дирхамов (около $1300) из-за многократных телефонных звонков последней. Он постановил, что своими действиями ответчик причинил истице материальный и моральный ущерб и теперь должен выплатить компенсацию. Об этом сообщает Gulf News.
В своем иске женщина заявляла, что ответчик раздражал ее своими многочисленными телефонными звонками. Она потребовала, чтобы навязчивый мужчина выплатил ей 50 тыс. дирхамов и оплатил все судебные сборы и расходы.
В итоге суд обязал ответчика выплатить 5 тыс. дирхамов в качестве компенсации и оплатить сборы и расходы.
В Объединенных Арабских Эмиратах также предусмотрена уголовная ответственность за фотосъемку людей без их согласия. За подобное вторжение в личную жизнь может грозить тюремное заключение или штраф в размере до 500 тыс. дирхамов ($136 тыс.).