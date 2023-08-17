14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые определили факторы развития любопытства у обезьян
Любопытство у орангутанов в дикой природе схоже с тем, что мы наблюдаем у людей.
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Люди обычно проявляют искренний интерес и страсть к познанию окружающего мира. Именно любознательность позволила сделать нас более разумными существами, способными учиться и любящими узнавать что-то новое, углубляться и долго вникать в какой-то процесс. Однако это черта наблюдается и у орангутанов, которых исследовали ученые из Института поведения животных Макса Планка в Германии и Цюрихского университета в Швейцарии. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Scientific Reports. Поведение животных изучали как в зоопарке, так и в дикой природе.
В предыдущих исследованиях ученые привлекали внимание диких орангутанов яркими предметами: ярко-красными флагами, мягкими игрушками и пластиковыми фруктами и цветами. Эти животные почти никогда не приближались к ним и даже избегали, нарезая круги по лесу. А в зоопарке, то есть в безопасности, они начинали проявлять интерес.
Для недавно проведенного эксперимента ученые использовали не новые предметы, поскольку поняли, что есть смысл показывать что-то, что орангутаны уже могли видеть в своей естественной среде обитания. Наблюдение начали с воссозданного бревна с дуплом, в которое положили мед.
Оказалось, что орангутаны проводили в среднем полчаса около нового объекта, редко прикасаясь к нему, не используя при этом какие-либо предметы: чтобы достать мед, они брали палки, хотя могли без труда вынуть лакомство самостоятельно. Животные проявляли осторожность, однако не все.
Таким образом исследователи пришли к выводу, что возраст и присутствие сородичей благотворно влияет на любопытство орангутанов в их естественной среде. Такие результаты дают понять, почему людям удается лучше обучаться в группах, чем индивидуально.
Приматы также помогли ученым в исследовании новой генной терапии, которая поможет лечить алкоголизм у людей.
Анна Морозова