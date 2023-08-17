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15:09 (мск), источник: © РИА Новости

Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру.

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«Хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и в целом теми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде», — сказал глава государства.

Церемония прошла в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».

Третий московский диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность — 85 километров, на маршруте сейчас 38 станций, 14 из которых пересадочные на метро. Всего планируется 41 станция.

Источник: Московский метрополитен

Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.

Как и на остальных диаметрах, на МЦД-3 будут три тарифные зоны:

  • «Центральная» — от Ховрино до Ухтомской, Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету «Кошелек» карты «Тройка» — 50 рублей;
  • «Пригород» — от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки — 65 рублей;
  • «Дальняя» — станции от Клина до Алабушево и от 88 километра до Совхоза, стоимость разовой поездки — 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами «Пригорода».

Московские центральные диаметры — новый вид городского транспорта, объединяющий формат пригородных электричек и метро. МЦД-1 и МЦД-2 были открыты в сентябре 2019 года. Они соединили Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск соответственно. Планируется открыть еще две линии — МЦД-4 (Калужско—Нижегородский) и МЦД-5 (Ярославско—Павелецкий).

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