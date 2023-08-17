15:09 (мск), источник: © РИА Новости
Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру.
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«Хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и в целом теми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде», — сказал глава государства.
Церемония прошла в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».
Третий московский диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность — 85 километров, на маршруте сейчас 38 станций, 14 из которых пересадочные на метро. Всего планируется 41 станция.
Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.
Как и на остальных диаметрах, на МЦД-3 будут три тарифные зоны:
Московские центральные диаметры — новый вид городского транспорта, объединяющий формат пригородных электричек и метро. МЦД-1 и МЦД-2 были открыты в сентябре 2019 года. Они соединили Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск соответственно. Планируется открыть еще две линии — МЦД-4 (Калужско—Нижегородский) и МЦД-5 (Ярославско—Павелецкий).