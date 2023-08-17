17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: как холод повышает аппетит млекопитающих
Для реакции нужно шесть часов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Нейробиологи из Научно-исследовательского института Скриппса (США) выявили мозговые цепи, которые заставляют млекопитающих есть больше, когда они подвергаются воздействию низких температур. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Nature.
Млекопитающие автоматически сжигают больше энергии для поддержания нормальной температуры тела при воздействии холода. Этот процесс вызывает аппетит, но конкретный механизм, контролирующий это, ранее был непонятен.
В новом исследовании ученые описали найденную группу нейронов, которые работают как «переключатель» между ощущением холода и желанием найти пропитание. Открытие может привести к потенциальному появлению терапевтических средств для метаболического здоровья и комфортного процесса потери веса.
Однако пока что исследования не проводились на людях, и такая терапия вообще может не сработать на нас. Реакция человека на холод не предназначена для потери веса — он, как диета и физические упражнения, повышает аппетит, противодействуя эффекту потери веса.
В исследовании сингапурских ученых же были определены схемы мозга, которые опосредуют повышение аппетита, вызванное холодом. Дело в том, что даже лабораторные мыши реагировали на смену температур только через шесть часов, что позволяет предположить, что это поведенческое изменение не является просто прямым результатом охлаждения организма.
Исследователи сравнили активность нейронов в мозге в холодных и теплых условиях. Вскоре они сделали ключевое наблюдение. В то время как большая часть активности нейронов в мозге была намного ниже в условиях холода, части области, называемой таламусом, демонстрировали более высокую активность.
В итоге команда сосредоточилась на конкретном кластере нейронов, называемом мечевидным ядром средней линии таламуса. При снижении температуры увеличение ядра было еще больше, то есть нейроны реагировали на дефицит энергии, вызванный холодом, а не на сам холод.
Когда исследователи искусственно активировали эти нейроны, у мышей увеличился инстинкт поиска пищи. Этот эффект проявился только в условиях холода, а это означает, что низкие температуры обеспечивают отдельный сигнал, который также должен присутствовать, чтобы произошли изменения в аппетите.
«Одна из наших ключевых целей сейчас — выяснить, как отделить увеличение аппетита от увеличения расхода энергии, — отметили специалисты. — Мы также хотим выяснить, является ли этот вызванный холодом механизм повышения аппетита частью более широкого механизма, который организм использует для компенсации дополнительных затрат энергии, например, после тренировки».
Недавно диетолог рассказал, как бороться с тягой к сладкому. Без диет и с максимальной пользой для организма.
Олеся Маевская