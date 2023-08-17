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17:30 (мск), источник: Ведомости

Путин поручил обеспечить выплату пособия на ребенка независимо от роста доходов

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вне зависимости от увеличения доходов семьи. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие», — следует из сообщения.

Правительству необходимо выполнить это поручение к 1 октября.

Также кабмину поручено обеспечить изменения нормативно правовых актов, которые позволят родителям или опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы, получать ежемесячную выплату в случае частичной занятости.

С такими предложениями Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФа 16 июня. В частности, он озвучил идею, чтобы выплачивать пособие на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия, независимо от того, увеличился семейный доход или нет. Также он призвал снять ограничения для родителей или опекунов детей-инвалидов, чтобы позволить им получать пособие при частичной занятости. Для этого необходимо закрепить понятие частичная занятость в законе, подчеркивал глава государства, призвав парламент в ускоренном режиме принять соответствующие нормы.

8 августа «Ведомости» писали, что в 41 регионе России стартовала кампания наружной рекламы, с помощью которой семьям напомнили о государственных мерах поддержки, на которые могут рассчитывать пары, решившие завести ребенка. В городах в рамках национального проекта «Демография» появилась наружная реклама: на баннерах изображен младенец и текст: «Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой: семейная ипотека, материнский капитал, места в яслях, выплаты на детей».

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