Автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности

«Автоматическая станция “Луна-25”, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. На снимке, сделанном сегодня в 08:23 по московскому времени, запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы», — сообщили в госкорпорации.
В Роскосмосе пояснили, что кратер Зееман вызывает большой интерес у исследователей. Высота вала, который его окружает, составляет 8 км над поверхностью относительно ровного дна.
«Также сегодня автоматической станцией “Луна-25” были проведены наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, созданных в ИКИ РАН, и АРИЕС-Л, созданного в ИКИ РАН в кооперации с компанией “Астрон Электроника”. Были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите», — добавили в госкорпорации.