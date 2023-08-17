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17:19 (мск), источник: ТАСС

Автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский аппарат «Луна-25», который вышел на окололунную орбиту, сделал первый снимок поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

Источник: Роскосмос

«Автоматическая станция “Луна-25”, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. На снимке, сделанном сегодня в 08:23 по московскому времени, запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы», — сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе пояснили, что кратер Зееман вызывает большой интерес у исследователей. Высота вала, который его окружает, составляет 8 км над поверхностью относительно ровного дна.

«Также сегодня автоматической станцией “Луна-25” были проведены наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, созданных в ИКИ РАН, и АРИЕС-Л, созданного в ИКИ РАН в кооперации с компанией “Астрон Электроника”. Были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите», — добавили в госкорпорации.

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