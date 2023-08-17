17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, какие люди разводятся чаще
Это показал анализ данных почти двух тысяч человек.
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Пожилые люди с более выраженными поведенческими симптомами, включая волнение, агрессию и расторможенность, разводятся чаще. При этом ухудшение состояния людей с деменцией связано с низкой вероятностью разрыва отношений. К таким выводам пришла команда ученых Йельской школы общественного здравоохранения.
Как указано в опубликованной в журнале PLOS ONE статье, в последние годы число разводов среди пожилых людей в разы выросло. Частыми причинами становятся финансовые проблемы, тяжелые заболевания и последующее бремя по уходу за супругом. Это показал мета-анализ данных из 37 центров исследования болезни Альцгеймера (ADRC) в США.
В окончательное исследование были включены показатели 263 пар, находящихся в браке, пар, которые развелись или проживали отдельно в течение периода наблюдения в ADRC, а также 1238 человек того же возраста в контрольной группе. Оказалось, что чем выше балл по шкале оценки клинической деменции, тем ниже вероятность развода или расставания. Однако тяжесть поведенческих симптомов, измеренная по шкале нейропсихиатрической инвентаризации (NPI), была положительно связана с разводом и раздельным проживанием.
Следовательно, по мере того, как поведение (раздражительность, агрессия, невнимательность, депрессия, мания) пожилых людей увеличиваются, возрастает и вероятность развода, в то время как ухудшение состояния супругов деменцией снижают возможность такого исхода. Авторы пришли к выводу о том, что лечение поведенческих симптомов у пожилых людей может помочь не только самим людям, но и их супругам и семьям.
Недавнее исследование показало, что ароматерапия улучшает память и сон пожилых людей. В серии тестов были задействованы мужчины и женщины от 60 до 85 лет без выявленных нарушений мозга или деменции.
Олеся Маевская