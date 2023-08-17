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Главные новости к вечеру 17 августа
17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из-за упавшей рыбы тысячи жителей Нью-Джерси остались без света

Местные власти отнеслись к ситуации с юмором.

Источник: Sayreville Police Department

UPI сообщает, что большая часть города Сейрвилл в Нью-Джерси оставалась без электричества в течение нескольких часов. Причиной тому стала рыба, выброшенная хищной птицей.

Электрокомпания Jersey Central Power and Light заявила, что бригады, работавшие над восстановлением подачи электроэнергии обнаружили «добычу» в одном из перегоревших трансформаторов. Специалисты отмечают, что по иронии судьбы рыба попала в ключевую точку устройства и нарушила цепь подачи энергии.

В социальных сетях Департамента полиции Сейревилля был опубликован набросок пернатого «подозреваемого», а также насмешливый мемориал рыбе, которую департамент окрестил Гиллиганом. «Пожалуйста, давайте не будем забывать жертву этой бессмысленной смерти. Гиллиган был трудолюбивым семьянином, был отцом тысяч детей», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что «подозреваемого в последний раз видели летящим на юг». Полицейские уверяют, что преступник не вооружен, но может быть опасен, потому задерживать его самостоятельно не стоит. Лучше связаться с детективом Джоном Сильвером, который занимается всеми делами о рыбе.

Недавно ученые выяснили, что электроэнергия помогает в создании облаков. Последнее исследование поможет повысить точность моделей, прогнозирующих изменения климата Земли.

Олеся Маевская

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