В Праге отменили концерт Анны Нетребко

«Руководство общественного дома договорилось с агентством Nachtigall Artists Management об отмене концерта Анны Нетребко», — сообщило агентство на своей странице в соцсети.
Как говорится в заявлении, концерт решили отменить по политическим соображениям ввиду «негативного отношения со стороны пражских политических кругов» и эмоционально-напряженной атмосферы. Никто из организаторов не одобрил принятое решение, но его сочли необходимым в этой ситуации.
Продюсеры концерта сообщают, что вернут покупателям деньги в полном объеме. При этом они отмечают, что были проданы все билеты.
Ранее заместитель мэра Праги Иржи Поспишил призвал организаторов отменить концерт Нетребко после консультаций с представителями посольства Украины, выступившими против его проведения.
В июле прошлого года организатор концерта Нетребко в Штутгарте отменил мероприятие с участием певицы, а во Франкфурте концерт был перенесен по договоренности с организаторами. Некоторые отмены и переносы концертов Нетребко организаторами объясняются «солидарностью» с Украиной.
В начале марта прошлого года Нью-Йоркская «Метрополитен-опера» заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки Владимира Путина на фоне событий на Украине.
По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.
После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе. Она также сказала, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.