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18:28 (мск), источник: © РИА Новости

В Праге отменили концерт Анны Нетребко

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко 16 октября в Праге отменили по политическим причинам, сообщает в четверг концертное агентство Nachtigall Artists Management.

Источник: © РИА Новости

«Руководство общественного дома договорилось с агентством Nachtigall Artists Management об отмене концерта Анны Нетребко», — сообщило агентство на своей странице в соцсети.

Как говорится в заявлении, концерт решили отменить по политическим соображениям ввиду «негативного отношения со стороны пражских политических кругов» и эмоционально-напряженной атмосферы. Никто из организаторов не одобрил принятое решение, но его сочли необходимым в этой ситуации.

Продюсеры концерта сообщают, что вернут покупателям деньги в полном объеме. При этом они отмечают, что были проданы все билеты.

Ранее заместитель мэра Праги Иржи Поспишил призвал организаторов отменить концерт Нетребко после консультаций с представителями посольства Украины, выступившими против его проведения.

В июле прошлого года организатор концерта Нетребко в Штутгарте отменил мероприятие с участием певицы, а во Франкфурте концерт был перенесен по договоренности с организаторами. Некоторые отмены и переносы концертов Нетребко организаторами объясняются «солидарностью» с Украиной.

В начале марта прошлого года Нью-Йоркская «Метрополитен-опера» заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки Владимира Путина на фоне событий на Украине.

По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.

После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе. Она также сказала, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.

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