18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 17 августа
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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3
Третий московский диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги.
Станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности
Камеры аппарата сфотографировали южный полярный кратер Зееман.
Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале
Арестованный — владелец магазина удобрений близ места взрыва, где в том числе хранилась и селитра.
Политики и предприниматели рассказали о дефолте 1998 года
25 лет назад в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств.
Финляндия и Эстония впустили три российских самолета из-за грозы
Росавиация поблагодарила авиавласти Финляндии и Эстонии за содействие, подтвердив готовность также обеспечить безопасное движение иностранных самолетов в случае необходимости.