Улучшает память и защищает от рака: чем полезна малина Каждый год 16 августа отмечается День малинового варенья
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Главные новости к вечеру 17 августа
18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 17 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3
Третий московский диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги.

Станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности
Камеры аппарата сфотографировали южный полярный кратер Зееман.

Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале
Арестованный — владелец магазина удобрений близ места взрыва, где в том числе хранилась и селитра.

Политики и предприниматели рассказали о дефолте 1998 года
25 лет назад в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств.

Финляндия и Эстония впустили три российских самолета из-за грозы
Росавиация поблагодарила авиавласти Финляндии и Эстонии за содействие, подтвердив готовность также обеспечить безопасное движение иностранных самолетов в случае необходимости.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта