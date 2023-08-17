19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во время раскопок на Кипре были найдены царские гробницы
В них хранилось больше 500 артефактов.
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В ходе раскопок под руководством сотрудников Гётеборгского университета (Швеция) на Кипре было обнаружено множество артефактов, свидетельствующих о том, что древний портовый город в Ларнаке на южном побережье был ключевым торговым центром региона во времена бронзового века, сообщает Phys.org. «Богатство города, по-видимому, было основано на производстве меди и торговле с другими народами», — сказал Гиоргос Георгиу, исполняющий обязанности директора Департамента древностей Кипра.
Раскопки проходили в Дромолаксии-Визакии. Портовое поселение позднего бронзового века площадью не менее 25 гектаров, процветало с 1600 по 1100 год до нашей эры. В прошлом месяце представители Гетеборгского университета заявили, что обнаружили гробницы горожан того времени недалеко за пределами торгового мегаполиса. Найденные в них драгоценные артефакты указывают на то, что обитатели этих могил правили городом. «Разумно предположить, что это были царские гробницы», — сказал Питер Фишер, профессор археологии и руководитель экспедиции. Они состоят из подземных камер, доступ к которым осуществляется через узкий проход с поверхности.
Во время последнего сезона раскопок были обнаружены три гробницы, предварительно 14 века до нашей эры. Отмечается, что одна из них была разграблена примерно в 19 веке нашей эры. «Мы обнаружили более 500 артефактов, распределенных по двум гробницам, — сообщают ученые. — Многие находки состоят из драгоценных металлов и камней, слоновой кости и высококачественной керамики». Специалисты отмечают, что около половины артефактов были привезены из соседних культур: золото и слоновая кость — из Египта, драгоценности — из Афганистана, Индии и Синайского полуострова.
Также в гробницах находились глиняная посуда, украшения местного производства и другие предметы, привезенные из Эгейского моря, Анатолии, Египта, Леванта и других стран. Особую ценность представляли из себя металлические предметы — украшения из драгоценных металлов, диадемы, кинжалы, ножи, наконечники копий и зеркало из бронзы, которые сейчас изучаются специалистами.
Недавнее исследование показало, что цари бронзового века торговали городами. Ученые нашли тому доказательство.