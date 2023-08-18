10:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии пьяные еноты врываются в дома и нападают на домашних зверей
Власти пытаются справиться с напастью, но животных слишком много.
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Еноты — одни из главных вредителей и нарушителей спокойствия Германии. Многие туристы и даже местные жители подкармливают и подпаивают (в большинстве своем — пивом) животных, не осознавая, что они приносят городу колоссальные убытки: зверьки залезают в частные квартиры, устраивают там погром и съедают домашних питомцев.
Национальная охотничья ассоциация Германии (DJV) заявила, что в 2022 году было уничтожено рекордных 200 тысяч енотов. Это была вынужденная мера по борьбе с популяцией вредителей, численность которых 20 лет назад составляла менее 10 тысяч. Этим летом в сезон отпусков проблема с животными усугубилась.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Daily Telegraph, в Сети набрало популярность видео, в котором енот хочет пробраться в офисное здание в центре Берлина. Комментаторы отмечают, что это — не единственный зафиксированный случай наглости пушистиков. И все — из-за того, что алкоголь, который находится в свободном доступе по всей стране, туманит их разум и делает агрессивнее.
Как отмечает издание, многие немцы, вернувшиеся из отпуска, вынуждены делать ремонт в домах. По примерной оценке, средние затраты по восстановлению хаоса, наведенного енотами, оценивается в сумму до 10 тысяч евро (более миллиона рублей). Не говоря о том, что домашние питомцы — чаще всего кролики, хомячки и рыбки — идут на закуску «взломщикам».
Одни специалисты предлагают различные варианты борьбы с енотами, другие уверены, что численность животных пропорционально увеличивается с ростом населения и качества жизни: только в Берлине сейчас проживает окола 1000 особей. Их все чаще видят на улицах, у домов и даже в общественном транспорте, что очень опасно: эти животные вдобавок ко всему являются переносчиками многих болезней и, кажется, уже не боятся людей.
Недавно в США медведи пробрались в частный дом, чтобы попрыгать на батуте. Возможно, так они приходят в форму после зимней спячки.
Олеся Маевская