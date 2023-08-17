19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пойте на здоровье: чем пение полезно для организма человека
Исследования показали, что оно улучшает настроение и укрепляет память.
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Пение приносит радость многим людям по всему миру. Однако не все знают, что это занятие полезно не только для души, но и для тела. О шести плюсах такого времяпрепровождения рассказал NTV.
Когда человек поет вслух, особенно свою любимую песню, связанную с важным событием, уменьшаются стресс и тревожность, успокаивается нервная система. Во время этого занятия повышается уровень антистрессовых гормонов. Именно поэтому пение — эффективный способ снижения стресса без приема препаратов.
Во время пения в организме выделяются эндорфины и окситоцины. Так, первые увеличивают чувство эйфории и удовольствия, а вторые, также известные как «гормоны объятий», поскольку вырабатываются в головном мозге при физическом контакте, — уменьшают напряжение и снижают уровень беспокойства. Оба эти гормона могут ослабить болевые ощущения.
Даже если человек не всегда может вспомнить название своей любимой песни, для пения все равно требуется использование памяти, правда, несколько другим образом. Во время исполнения композиций люди запоминают тексты и мелодии, тем самым предотвращая преждевременное старение клеток мозга.
Во время сна слабые мышцы мягкого неба и горла начинают спадаться и при прохождении воздуха через дыхательные пути вибрируют с громким звуком. Считается, что пение помогает укрепить эти мышцы и избавиться от храпа.
Выделяемые гормоны делают пение естественным антидепрессантом. Так, всего несколько песен после трудового дня помогут выпустить пар, отдохнуть и вернуть хорошее настроение.
Пение помогает найти друзей и поддержать отношения с ними. Совместное пение в непринужденной обстановке здорово объединяет и дарит массу положительных эмоций. А поскольку такое занятие улучшает настроение, его можно разделить с окружающими. Таким образом будет легче подружиться. Психологи также советуют одиноким людям записаться в хор или в группы для пения.
Анна Морозова