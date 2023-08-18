15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
«На берегу пустынных волн»: 241 год исполняется Медному всаднику
История грандиозного памятника Петру I и самые известные монументы, воздвигнутые императору.
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По приказу Екатерины II, чтившей Петра I и преклонявшейся перед величием императора, на берегу Невы был установлен «Медный всадник».Созданию монумента мы обязаны французскому скульптору Этьену Морису Фальконе.
Предложение создать памятник было для него неожиданностью, но он ни минуты не стал раздумывать. Возведя не имеющий аналогов монумент, Фальконе стал известен всем, как автор памятника Петру I «Медный всадник», который был установлен в 1782 году и стал первым, который появился в Санкт-Петербурге.
Петра I скульптор изобразил верхом на вздыбленной лошади, что показывает его рвение двигаться только вперед, к светлому будущему. Змея под копытами лошади символизирует победу Петра Великого над врагами и противниками его реформ. Существует поверье, что пока Петр Первый находится на своем месте, с Санкт-Петербургом будет все хорошо.
Однако это не единственный известный памятник Петру Великому.
Скульптор разрабатывал памятник еще при жизни Петра I, в 1716 году. Однако открыли монумент лишь в 1800 году у Михайловского замка в Петербурге. Император изображен в виде римского триумфатора. Считается, что мастер подражал конной статуе императора Марка Аврелия, установленному в Риме.
В Туле в 1912 году около Оружейного завода был установлен памятник Петру I. Образ монумента был решен оригинально: в отличие от остальных скульптур, тульская трехметровая фигура изображает Царя-кузнеца — обычного мастера.
Спустя полвека после строительства памятник перенесли с территории оружейного завода на площадь перед зданием заводоуправления.
В одной из островных частей Калининграда памятник Петру I был установлен в 1984 году в парке скульптур Кнайпхофа. Владимир Мокроусов изобразил молодого царя у корабельного руля.
Совершенно необыкновенную скульптуру, похожую, скорее, на посмертный портрет Петра I, в 1991 году установили в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. При создании монумента великий художник использовал восковую маску с лица императора, выполненную Растрелли.
О других скульптурах Петру I читайте в материале.
Анна Морозова