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11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Загадочное животное попало на камеру в Техасе

Оно любит сладкие ягоды.

Как передает UPI, жительница города Хилл-Кантри Тина Калиг поделилась с местными СМИ снимками со своего заднего двора. На нем изображено животное, которое сложно идентифицировать.

Женщина увидела зверя, когда обратила внимание на странное движение на лужайке. Ей удалось сделать всего пару фотографий, прежде чем незваный гость ушел восвояси.

Тина выложила снимки в социальные сети, и комментаторы не скупились на варианты. Некоторые думают, что это чупакабра, другие — помесь койота и дворняжки, а третьи уверены, что это горный лев, о котором в Хилл-Кантри ходят легенды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас фотографии отправлены для идентификации лучшим егерям Техаса. Наверняка можно сказать только одно — зверь любит сладкие ягоды: именно их и только их он поел во дворе Калиг.

Недавно ученые опровергли теорию о природе происхождения лох-несского чудовища.

Олеся Маевская.

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