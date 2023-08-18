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13:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме разрабатывают концепцию урока по семьеведению

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Рабочая группа в ГД занимается разработкой концепции урока по «семьеведению», сообщила в пятницу первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР).

Источник: © РИА Новости

«Я хочу несколько слов сказать про семьеведение — это очень важная тема, которой сейчас занимается наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей, у нас есть даже отдельная рабочая группа», — рассказала она в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.

Буцкая отметила, что перед рабочей группой стоит нелегкая задача, ведь вопросов по концепции урока очень много, в частности, кто будет его вести, какой формат лучше выбрать, какая литература подойдет.

Она уточнила, что дети очень быстро узнают всю биографию учителя, именно поэтому нужно понять, какой преподаватель правильно изложит информацию о важности семьи и не станет антипримером.

Парламентарий обратилась к экспертам с просьбой найти литературу, в которой показан хороший отец. «Ищем литературное произведение, в котором показана личность отца, вот отец, на которого можно положиться. Фильмы есть, литературных произведений найти пока не можем. С вашей помощью найдём», — сказала она.

Буцкая отметила, что большую важность имеет и сам процесс обучения, урок не должен быть скучным. «…Генеалогическое древо. Пусть нарисуют вместе с семьёй. Пусть они целый год отбирают фотографии из семейных альбомов, и в конце года, чтобы получить пятёрку, представят нам это древо», — заключила она.

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