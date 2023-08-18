В Госдуме разрабатывают концепцию урока по семьеведению

«Я хочу несколько слов сказать про семьеведение — это очень важная тема, которой сейчас занимается наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей, у нас есть даже отдельная рабочая группа», — рассказала она в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.
Буцкая отметила, что перед рабочей группой стоит нелегкая задача, ведь вопросов по концепции урока очень много, в частности, кто будет его вести, какой формат лучше выбрать, какая литература подойдет.
Она уточнила, что дети очень быстро узнают всю биографию учителя, именно поэтому нужно понять, какой преподаватель правильно изложит информацию о важности семьи и не станет антипримером.
Парламентарий обратилась к экспертам с просьбой найти литературу, в которой показан хороший отец. «Ищем литературное произведение, в котором показана личность отца, вот отец, на которого можно положиться. Фильмы есть, литературных произведений найти пока не можем. С вашей помощью найдём», — сказала она.
Буцкая отметила, что большую важность имеет и сам процесс обучения, урок не должен быть скучным. «…Генеалогическое древо. Пусть нарисуют вместе с семьёй. Пусть они целый год отбирают фотографии из семейных альбомов, и в конце года, чтобы получить пятёрку, представят нам это древо», — заключила она.