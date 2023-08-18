14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчина поймал огромную рыбу и чуть не побил мировой рекорд
Продавец из США на своей первой рыбалке в океане поймал опаха весом 85 кг.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Продавец Бо Лиман из штата Калифорния отправился с друзьями на рыбалку в Сан-Диего. Ранее мужчина ловил только форель в реке, а в океане никогда не рыбачил. К вечеру капитан судна показал стаю рыб на глубине около 9 метров. Лиман сразу решил закинуть удочку на 90 метров, чтобы, по его словам, разогреться. «Я почувствовал толчок», — вспоминает Лиман.
Когда мужчина начал сматывать леску, она застряла. Лиман понимал, что глубина слишком большая, чтобы грузило могло опуститься на дно, поэтому зацепиться за камень или еще какой-то предмет она не могла. Лиман обратился к другим рыбакам, чтобы они подтвердили, что на крючок попалось что-то очень крупное.
В этот момент рыба начала сопротивляться, метаться в разные стороны, пытаясь освободиться. Лиман не мог сам справиться с ней, поэтому на помощь к нему пришел капитан судна. Когда улов вытащили на палубу, оказалось, что это красноперый опах — одна из самых крупных рыб, обитающих в океане, которая известна своей силой.
Вес опаха составил пах 85,5 килограмма, что почти на 4 килограмма больше предыдущего мирового рекорда, установленного в 2014 году. Однако международная ассоциация спортивного рыболовства может не признать достижения Лимана, так как при ловле он воспользовался помощью капитана. В момент, пока мужчины вытаскивали рыбу из воды, ее четыре раза успела укусить акула. Тем не менее пойманный опах является крупнейшим из официально зарегистрированных.
Лиман поделился, что его жена неоднозначно отреагировала на улов. «Почему ты не смог поймать обычную рыбу?», — спросила она у мужа. Сам мужчина шокирован, рыбалка принесла ему незабываемые впечатления. К настоящему моменту Лиман уже поделился частью улова с друзьями и ищет побольше рецептов блюд из опаха.
Это не единственный случай удивительного улова. В Оклахоме юный рыбак поймал южноамериканского паку — жуткую рыбу с человеческими зубами.
Анна Морозова