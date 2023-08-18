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15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, как выглядела старейшая мумия Европы при жизни

Оказывается, «ледяной человек» Этци был темнокожим.

Источник: Ke Wang et al.

В 1991 году в Эцтальских Альпах Италии была обнаружена мумия мужчины. Исследования показали, что он жил 5300 лет назад и погиб из-за выпущенной из лука стрелы. Находка дает возможность понять, как жили люди эпохи неолита. Несмотря на то, что изучение мумии все еще продолжается, новая исследовательская работа, опубликованная в журнале Cell Genomics, показала, что Этци выглядел не так, как предполагалось.

Эксперты из Института эволюционной антропологии Макса Планка вместе с коллегами из других научных центров проанализировали генетический материал мумии и выяснили, что Этци имел темную кожу, темные глаза и лысеющую голову. Ранее же считалось, что живший в эпоху неолита человек был светлокожим и обладал пышной шевелюрой.

Оттенок кожи Этци оказался темнее, чем у современных европейцев. Ранее ученые полагали, что мумия потемнела во время тысячелетнего нахождения во льду, однако сейчас выяснилось, что она в значительной мере могла сохранить первоначальный цвет. Исследователи опровергли и теорию о генетической связи «ледяного человека» со степными пастухами из Восточной Европы: у него выявили 92% генов ранних фермеров из Анатолии. По мнению ученых, Этци принадлежал довольно изолированной альпийской популяции.

Результаты исследования также показали, что «ледяной человек» имел генетическую предрасположенность к ожирению и диабету второго типа. Однако вряд ли мужчина страдал этими заболеваниями, так как его образ жизни не располагал к их развитию. И все же ученые выявили у Этци несколько недугов: он страдал артритом, а также у него нашли кишечных паразитов.

Недавно ученые из Китая сообщили, что нашли новый вид человека. Он ходил по Земле 300 тысяч лет назад.

Анна Морозова

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