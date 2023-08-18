15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые пересадили почки свиньи человеку
Генетически модифицированные органы в человеческом организме продолжали работать более недели.
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Ксенотрансплантация (операция по пересадке органов одного вида на другой) не всегда имела хорошие результаты. Иммунная система плохо реагировала на чужеродный орган, из-за чего организм отторгал его. Но последнее революционное исследование ученых из Университета Алабамы, направленное на пересадку животных почек людям, дало впечатляющие результаты.
Пациентом стал 50-летний мужчина, который страдал неизлечимой хронической болезнью почек. После того, как он ушел из жизни (было зафиксировано прекращение мозговой активности), хирурги провели трансплантацию почек свиньи. Перед операцией органы подверглись 10 генным модификациям. Были удалены 4 животных гена, которые могли вызвать отторжение чужеродных тканей. Также ученые добавили 6 человеческих генов, чтобы предотвратить свертываемость крови и оптимизировать работу почек под организм пациента.
Ученые продолжали эксперимент в течение недели и зафиксировали, что пересаженные органы функционируют адекватно. Биомаркеры показали, что почки производили мочу и улучшили выведение креатинина из организма (это является ключевым показателем правильной работы органов). Также важно отметить, что в трансплантациях не формировались крошечные тромбы.
Исследователям предстоит провести еще ряд экспериментов, чтобы определить, сможет ли данный метод стать постоянным решением для пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (когда способность фильтрации почек падает до минимума).
Ранее ученые из КНР успешно пересадили свиные органы обезьянам.
Анна Морозова