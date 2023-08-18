Главные новости недели

18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
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ЦБ внепланово повысил ставку
На фоне ослабления рубля она выросла до 12%
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3
Третий московский диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги.
35 человек погибло в результате мощного взрыва на АЗС в Махачкале
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Утвержден календарь выходных и праздничных дней на 2024 год
Новогодние каникулы продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января.
Станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности
Камеры аппарата сфотографировали южный полярный кратер Зееман.
Политики и предприниматели рассказали о дефолте 1998 года
25 лет назад в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств.
Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за столетие
Число жертв пожаров на гавайском острове Мауи, где огнем был полностью уничтожен город, продолжает расти.