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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.

ЦБ внепланово повысил ставку
На фоне ослабления рубля она выросла до 12%

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3
Третий московский диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги.

35 человек погибло в результате мощного взрыва на АЗС в Махачкале
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Утвержден календарь выходных и праздничных дней на 2024 год
Новогодние каникулы продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января.

Станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности
Камеры аппарата сфотографировали южный полярный кратер Зееман.

Политики и предприниматели рассказали о дефолте 1998 года
25 лет назад в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств.

Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за столетие
Число жертв пожаров на гавайском острове Мауи, где огнем был полностью уничтожен город, продолжает расти.

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