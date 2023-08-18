18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Почему некоторым врачам удаляют аппендикс перед поездкой в Антарктиду
И почему это потенциально спасет жизни всем участникам экспедиции.
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Аппендэктомия — обязательная для врачей, зимующих на австралийских антарктических станциях, процедура. При этом, как пишет ScienceAlert, остальным участникам экспедиций разрешено не проходить операцию.
«Это связано с тем, что зимой на станции обычно находится только один врач, — говорится в сообщении на сайте Австралийской антарктической программы. — Срочная эвакуация для получения медицинской помощи в Австралии невозможна по крайней мере часть года».
Воспаленный аппендикс может лопнуть и привести к сепсису, который в свою очередь смертелен. Больному необходимо срочное хирургическое вмешательство до того, как недуг может привести к непоправимым последствиям, и обычно единственный врач в экспедиции способен справиться с этой задачей.
Однако если сам медик поражен, помочь ему или экстренно отправить его в больницу не получится. И хотя были случаи, когда члены экспедиции вырезали врачу аппендикс по его же инструкциям, книгам, или же сами доктора проводили операцию под местной анестезией, так рисковать крайне опасно.
Помимо некомфортных погодных условий (сильный ветер, мокрый снег и град), трудностей с добычей питьевой воды из-за изобилия планктона, ограниченного количества запасов еды и медикаментов и удаленности от цивилизации в целом, экипаж может поразить какая-то болезнь. И если у врача лопнет аппендикс, пострадает вся команда.
Поэтому в Австралии было установлено требование об аппендэктомии. Другие страны не последовали этому примеру, пока в апреле 1961 года врачу Леониду Рогозову, дислоцированному на Новолазаревскую станцию на материковой части Антарктиды, не пришлось пережить страшное.
29 апреля он диагностировал у себя аппендицит. Другие станции были в пределах досягаемости помощи, но ни у кого не было самолета, а 30 апреля, когда он начал распознавать признаки перитонита, на улице бушевала метель. Поскольку в то время Рогозов был единственным медицинским персоналом на станции, у него не было другого выбора, кроме как сделать себе аппендэктомию.
С помощью двух ассистентов, местного анестетика и зеркала он приступил к работе. Первый надрез был сделан в 22:15 по московскому времени, операция закончилась в полночь 30 апреля. Рогозову повезло: уже через две недели он выполнял свои обычные обязанности.
Это определенно не тот опыт, который многие ученые хотели бы повторять. Потому всем медикам, которые отправляются на Австралийскую антарктическую территорию, необходимо удалить орган до начала очередной экспедиции.
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Олеся Маевская