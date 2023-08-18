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Главные новости Беларуси за рабочую неделю

Подборка самых популярных новостей за 14 — 18 августа по версии читателей сайта.

Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск

В среду, 16 августа, министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Минск, об этом сообщает агентство РИА Новости. В ходе визита глава китайского оборонного ведомства обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, а также посетил ряд военных объектов.

В столице с 16 августа действует единый проездной

С 16 августа в Минске начал действовать единый проездной в столичном общественном транспорте. По информации издания «Минск-новости», документ обойдется в 51 рубль 5 копеек, срок его действия составляет 30 суток. Единым проездным можно оплатить проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае и метро, а также в экспрессном автобусе.

Самая дорогая минская квартира была куплена в июле за $450 тысяч

В июле этого года самая дорогая проданная квартира в Минске оказалась в только что построенном ЖК «Олимпик парк». Стоила она 450 тысяч долларов, сообщает «Комсомольская правда». Примечательно, что она чуть-чуть не дотянула до рекорда года, который составляет 486 тысяч долларов.

Два человека погибли в ДТП под Светлогорском, где Seat отбросило на грузовик

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Светлогорском районе, когда легковой автомобиль Seat не уступил дорогу Volkswagen, пишет «КП». По информации МВД, водитель и пассажир автомобиля Seat погибли. Уточняется, что пассажир Volkswagen была доставлена в больницу с травмами.

Литва закрыла два пограничных пункта на границе с Беларусью

С полуночи 18 августа прекратили работу два ПП на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»), сообщает sputnik.by. Соответствующее решение принято литовским правительством. Таким образом, из шести контрольно-пропускных пунктов на белорусско-литовской границе теперь будут работать четыре.

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