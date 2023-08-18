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Главные новости Беларуси за рабочую неделю
Подборка самых популярных новостей за 14 — 18 августа по версии читателей сайта.
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Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск
В среду, 16 августа, министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Минск, об этом сообщает агентство РИА Новости. В ходе визита глава китайского оборонного ведомства обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, а также посетил ряд военных объектов.
В столице с 16 августа действует единый проездной
С 16 августа в Минске начал действовать единый проездной в столичном общественном транспорте. По информации издания «Минск-новости», документ обойдется в 51 рубль 5 копеек, срок его действия составляет 30 суток. Единым проездным можно оплатить проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае и метро, а также в экспрессном автобусе.
Самая дорогая минская квартира была куплена в июле за $450 тысяч
В июле этого года самая дорогая проданная квартира в Минске оказалась в только что построенном ЖК «Олимпик парк». Стоила она 450 тысяч долларов, сообщает «Комсомольская правда». Примечательно, что она чуть-чуть не дотянула до рекорда года, который составляет 486 тысяч долларов.
Два человека погибли в ДТП под Светлогорском, где Seat отбросило на грузовик
Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Светлогорском районе, когда легковой автомобиль Seat не уступил дорогу Volkswagen, пишет «КП». По информации МВД, водитель и пассажир автомобиля Seat погибли. Уточняется, что пассажир Volkswagen была доставлена в больницу с травмами.
Литва закрыла два пограничных пункта на границе с Беларусью
С полуночи 18 августа прекратили работу два ПП на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»), сообщает sputnik.by. Соответствующее решение принято литовским правительством. Таким образом, из шести контрольно-пропускных пунктов на белорусско-литовской границе теперь будут работать четыре.