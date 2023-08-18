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Главные новости Узбекистана за рабочую неделю
Подборка самых популярных новостей за 14 — 18 августа по версии читателей сайта.
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В РУз 70% объектов жилищного строительства не сейсмостойкие
Около 70% объектов жилищного строительства в Узбекистане не являются сейсмостойкими. По сообщению издания uznews.uz, это связано с тем, что многие здания, особенно частные дома, строятся без учета строительных норм и правил. При этом уточняется, что ряд сейсмологических служб стран Центральной Азии ежегодно регистрирует около трёх тысяч землетрясений различной силы.
В Узбекистане придумали, как использовать засоленные почвы Приаралья. Здесь будут выращивать подсолнух
В Международном инновационном центре Приаралья разработали новый метод выращивания подсолнечника, сообщает Podrobno.uz. Он подразумевает минимальное использование воды. Отмечается, что подсолнух не просто устойчив к солёной почве, но и положительно влияет на снижение солей в земле.
Школьному психологу, который развращал учениц младших классов, снова запретили преподавать
Школьному психологу, который развращал учениц младших классов в ташкентской школе, снова запретили преподавать. Теперь этот человек хотя бы какое-то время официально не сможет находиться рядом с детьми, сообщает Podrobno.uz. Апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам отменила решение предыдущей инстанции в отношении школьного психолога-извращенца.
Мошенники в Узбекистане выходят на новый уровень
Мошенники в Узбекистане выходят на новый уровень — обещают жертвам, которые ранее уже были обмануты другими мошенниками, помочь с возвращением средств, при этом сами обчищают человека, сообщает Podrobno.uz. В частности, преступники рассылают в популярных группах и телеграм-каналах посты, в которых говорится, что они готовы помочь лицам, пострадавшим от мошеннических действий и за небольшую плату вернуть потерянные деньги.