Даванков подготовит обращение в Минздрав о федеральном стандарте шаурмы

Политик заявил, что в стране началась «эпидемия отравлений шаурмой».
«Новости только за сегодня: в Братске отравились 35 человек, 11 оказались в больнице, в том числе пятеро подростков. Во Владимирской области сальмонеллу подхватили 56 человек, из них 13 — дети», — сообщил он, ссылаясь на собственные данные.
Он отметил, что предлагал ранее разработать московский стандарт шаурмы, чтобы «люди не ели что попало».
«Роспотребнадзор медлит с ответом. Готовлю дополнительное обращение в Минздрав. Речь о здоровье людей. И раз уж шаурма остается самым популярным фаст-фудом, а тревожные новости людей не останавливают, нам нужен серьезный контроль качества», — сообщил политик РИА Новости.
По его словам, стандарт должен быть федеральным.
«Российский стандарт шаурмы должен работать просто. Все точки, где готовят из свежих продуктов без лишних кулинарных выкрутасов, жирных соусов и вредных добавок, нужно отметить специальными наклейками — знаком качества. Чтобы люди знали, где можно поесть быстро и без вреда для здоровья», — отметил он.