«Лень вперед него родилась»: что на самом деле стоит за ленью

День лени зародился в 1984 году на Фестивале промышленности, торговли и культуры. В последний его день участников призывали расслабиться, забыть обо всех делах и ненадолго забыть о напряженных рабочих буднях. И, несмотря на то, что Фестиваль больше не проводится, праздник до сих пор отмечается по всему миру.
Многие считают лень пороком, так как человек не приносит пользы обществу. При проявлениях лени человека осуждают, говорят «взять себя в руки» и взывают его к «силе воле». Однако не все знают, что на самом деле за собой скрывает лень. Рассказываем, что же на самом деле стоит за недостатком трудолюбия по мнению ученых.
Не лень, а отсутствие мотивации
Лень — это врожденное свойство нашей нервной системы, которое появилось еще тогда, когда основными стимулами действия были потребности в еде, безопасности и размножении.
Таким образом механизм лени связан с мотивацией. Человек что-то делал в тех случаях, когда была реальная потребность в действии. Если прямой необходимости в выполнении какой-либо задачи нет, то мозг дает команду «лениться», то есть сохранить энергию для более важных занятий. С тех времен наши потребности изменились, их стало больше, но механизм стимула остался тем же.
Человек хочет что-то делать лишь тогда, когда в этом есть необходимость. В других же случаях становится очень «лениво». Например, ребенок не хочет учиться, предпочитая развлекаться и заниматься любимыми делами. Также реалии современного мира могут не совпадать с ожиданиями школьника. От окружающих дети часто слышат про «годы учебы коту под хвост» и работу не по профессии. Как раз в такие моменты возникает вопрос «зачем учиться?», а мотивация исчезает.
Человек может осознавать, какие конкретно результаты ему дадут его же действия, но не может по каким-либо причинам приступить к выполнению задач. В такие моменты люди склонны отвлекаться от работы на неважные дела.
В случае прокрастинации человек боится, что-либо у него ничего не получится сделать, либо получится, но не идеально. Также в числе причин могут быть такие состояния, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). К прокрастинации могут быть склонны и люди в депрессии, поэтому нужно обратиться к специалисту, если проблема затянулась.
Лень как недостаток энергетических ресурсов
За ленью может скрываться и банальная усталость. Обычно это возникает из-за таких факторов, как недостаток сна, ненормированный график питания, несбалансированный режим труда и отдыха, отсутствие физических нагрузок, вредные привычки (злоупотребление кофе, курение, алкоголь). Это все влияет на весь организм в целом, нарушает энергетический обмен и работу мотивационных систем мозга.
Лень как нехватка психоэмоциональных ресурсов
За ленью также могут скрываться страхи и комплексы. Так, человек может ничего не делать из-за того, что боится провала или, наоборот, успеха.
Немаловажную роль играют и психологические травмы. Какие-либо детские травмы могут влиять на мотивацию. Например, в школе ребенка часто упрекали или обвиняли за какое-то неправильно сделанное упражнение или не так решенную задачу. Также родители могли отрицать достижения ребенка.
Также на лень влияют психические нарушения. Например, невротические расстройства, депрессия, и другие расстройства буквально «высасывают» из человека энергию, которая необходима для продуктивной деятельности.
Лень как симптом заболеваний
Недостаток мотивации также может быть связан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердца, эндокринологических нарушений. В таких случаях организм сохраняет энергию и всеми силами пытается избежать интенсивной деятельности.
Каждый человек хоть раз говорил: «Хочу заниматься спортом», «хочу быть здоровым», «хочу стать счастливым». В таких случаях зачастую лень не удается перебороть. Все дело в том, что мозг воспринимает это не как задачи и цели, а как абстрактные понятия.
К каждой цели необходимо составлять инструкцию и следовать ей. Например желание стать более здоровым можно разделить на шаги: отказаться от курения и фастфуда, начать бегать или записаться в ближайший спортивный зал, больше проводить время на улице и ходить пешком.
Весной, например, наша трудоспособность может снижаться из-за недостатка витаминов. Летом же неспособность к работе может проявляться из-за высоких температур. Доказано, что если столбик термометра поднимается выше 23, эффективность снижается на 4%. Следовательно, чем теплее на улице, тем менее продуктивным становится человек. Поэтому важно создать условия, которые помогут быть более продуктивными. например, можно включить вентилятор или кондиционер. В южных странах советуют спать или дремать по 10 минут в течение дня.
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