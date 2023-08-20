01:32 (мск), источник: Известия
Лада Дэнс впервые вышла на сцену после аварии
Исполнительница Лада Дэнс 19 августа впервые после ДТП вышла на сцену в Нижнем Новгороде на праздновании дня города.
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Как отметили поклонники творчества певицы в социальных сетях, исполнительницу вынесли на руках на сцену для выступления. Во время концерта недалеко от артистки дежурили врачи.
Лада Дэнс попала в ДТП в Московской области 5 августа на трассе М-2. Исполнительница возвращалась с корпоративного выступления вместе со своей подругой. В аварии столкнулись три машины, певицу госпитализировали, врачи оценили ее состояние как тяжелое. Лада Дэнс получила травму бедра, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Кроме того, в аварии пострадала и хореограф певицы — Елена Романова.
Позже, 13 августа, продюсер артистки Сергей Пудовкин сообщил, что предстоит серьезный курс реабилитации после произошедшего. Кроме того, Пудовкин отмечал, что исполнительница намерена подать иск на 12 млн рублей к транспортной компании после ДТП.
Сама Лада Дэнс обратилась к поклонникам впервые после аварии 11 августа. Она отметила, что, несмотря на сложное моральное состояние, певица находит силы в словах поддержки от поклонников в Сети.