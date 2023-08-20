Врач порекомендовала съедать по два-три яблока в день

«В день взрослому человеку достаточно съедать два больших или три средних яблока. При этом полезно обратить внимание на сорт фрукта — обычно красные плоды более сладкие и калорийные», — рассказала врач.
По мнению специалиста, люди с острым гастритом, язвой желудка или кишечника должны быть особенно аккуратными и осторожными в употреблении яблок, особенно это касается кислых сортов.
Яблоки могут спровоцировать появление болей и вздутия живот, предупредила Кашух.
Помимо этого, она напомнила, что кожура яблока содержит много клетчатки — пищевых волокон, поэтому лучше употреблять яблоки вместе с ней.
«Конечно, если мы не говорим о фруктах, которые для красоты и лучшей сохранности обработали воском. В магазине они выглядят очень привлекательно, но вот перед употреблением воск обязательно нужно смыть. Для этого яблоко следует промыть теплой водой и протереть полотенцем», — сказала врач.
Яблоки достаточно редко провоцируют появление аллергии, поэтому их одними из первых фруктов добавляют в качестве прикорма грудничкам, добавила она. По ее словам, проявлениями аллергии могут стать сбои в работе пищеварительной системы, сыпь на коже, аллергический ринит или астма.
18 августа Роспотребнадзор дал советы, как правильно выбрать и употреблять яблоки. В первую очередь рекомендуется внимательно осмотреть их: на ощупь плоды должны быть крепкими, без внешних изъянов в виде коричневых пятен, точек, вмятин и морщин. Отмечается, что в подгнившем яблоке накапливается токсин патулин, который пагубно влияет на иммунную систему, структуру клеток и хромосом.