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06:38 (мск), источник: Известия

Врач порекомендовала съедать по два-три яблока в день

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» 19 августа рассказала в беседе с RT, сколько яблок в день можно съедать взрослому человеку.

Источник: AP 2023

«В день взрослому человеку достаточно съедать два больших или три средних яблока. При этом полезно обратить внимание на сорт фрукта — обычно красные плоды более сладкие и калорийные», — рассказала врач.

По мнению специалиста, люди с острым гастритом, язвой желудка или кишечника должны быть особенно аккуратными и осторожными в употреблении яблок, особенно это касается кислых сортов.

Яблоки могут спровоцировать появление болей и вздутия живот, предупредила Кашух.

Помимо этого, она напомнила, что кожура яблока содержит много клетчатки — пищевых волокон, поэтому лучше употреблять яблоки вместе с ней.

«Конечно, если мы не говорим о фруктах, которые для красоты и лучшей сохранности обработали воском. В магазине они выглядят очень привлекательно, но вот перед употреблением воск обязательно нужно смыть. Для этого яблоко следует промыть теплой водой и протереть полотенцем», — сказала врач.

Яблоки достаточно редко провоцируют появление аллергии, поэтому их одними из первых фруктов добавляют в качестве прикорма грудничкам, добавила она. По ее словам, проявлениями аллергии могут стать сбои в работе пищеварительной системы, сыпь на коже, аллергический ринит или астма.

18 августа Роспотребнадзор дал советы, как правильно выбрать и употреблять яблоки. В первую очередь рекомендуется внимательно осмотреть их: на ощупь плоды должны быть крепкими, без внешних изъянов в виде коричневых пятен, точек, вмятин и морщин. Отмечается, что в подгнившем яблоке накапливается токсин патулин, который пагубно влияет на иммунную систему, структуру клеток и хромосом.

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