12:31 (мск), источник: Известия
Наука побеждать: как создавались первые суворовские училища
Школы подготовки будущих офицеров появились в годы Великой Отечественной.
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80 лет назад, 21 августа 1943 года, были учреждены суворовские училища, в которых и сегодня мальчишки постигают основы военной службы и познают науку побеждать. Эти школы будущих офицеров рождались в дыму и пламени Великой Отечественной войны. Как это было, вспоминали «Известия».
Всё началось с того, что весной 1943 года генерал Алексей Игнатьев, разведчик и военный дипломат, работавший в то время редактором Воениздата, написал записку «О создании кадетских корпусов», предназначенную лично для Верховного главнокомандующего. Бывший граф, сам он был выпускником Киевского кадетского корпуса и навсегда сохранил добрую память о своей альма-матер, об офицерах-воспитателях. В Советском Союзе его называли кавалергардом его величества народа.
Завершилась Сталинградская битва, готовилось великое противостояние на Курской дуге, но Сталин нашел время, чтобы внимательно изучить письмо Игнатьева.
Из записки А. А. Игнатьева «О создании кадетских корпусов»: «Международная политическая обстановка заставляет предвидеть необходимость для нашей страны не только сохранить после войны постоянную армию, но и наметить заранее ряд мероприятий для укрепления и повышения квалификации ее командных кадров. Специфика военного ремесла требует привития к нему вкуса с детских лет, а недостаток дисциплинированности детей в домашней школьной обстановке вызывает необходимость создать специальные военные средние школы для подготовки нравственно воспитанных и физически развитых командиров Красной армии. Существовавшие в России кадетские корпуса, несмотря на все недостатки, являлись всё же основными рассадниками офицерского воспитания наших истинно военных советских людей. Создание подобной военной средней школы мотивируется в настоящий момент еще и стремлением оказать непосредственную и действенную помощь семьям павших в боях командиров, сыновьями которых должны по преимуществу комплектоваться эти школы. Пример отца, отдавшего жизнь за Родину, представляет уже сам по себе достаточный стимул для воспитания ребенка и юноши в духе высокого сознания воинского долга».
Для начала, с 1 сентября 1943 года, Игнатьев предлагал создать один экспериментальный корпус в Москве — с восьмилетним образованием, на 500−600 воспитанников. Сталин предложение одобрил и даже предложил создать не одно, а сразу несколько специализированных училищ, в которых мальчишки — в основном дети павших командиров — получали бы и начальное военное, и среднее образование. В наркомате обороны началась работа над проектом соответствующего приказа и положения о новых военно-учебных заведениях.
Кто-то предложил назвать училища сталинскими. По легенде, Сталин лично вычеркнул в черновике приказа свою фамилию и вписал слово «суворовские». Под таким именем они и вошли в историю.
В дореволюционном прошлом из множества российских кадетских корпусов имя генералиссимуса Суворова носил лишь один — Варшавский. В годы Великой Отечественной изречения Суворова в Советском Союзе знал каждый мальчишка. На экранах шел фильм Всеволода Пудовкина «Суворов», поднимавший боевой дух армии. Многие и на фронте, и в тылу знали плакат, на котором были начертаны строки Самуила Маршака:
Колем мы здорово,
Рубим отчаянно —
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.
Суворовская «Наука побеждать» с ее принципом «Тяжело в учении — легко в бою» должна была стать идейной основой начального военного образования.
Вскоре после победы в Курской битве, 21 августа 1943 года, вышло постановление Совета народных комиссаров СССР № 901 «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации», в котором говорилось об учреждении «девяти суворовских военных училищ типа старых кадетских корпусов по 500 человек в каждом, всего 4,5 тыс. человек, со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников».
Для младших школьников при каждом училище открывались подготовительные классы с годичным сроком обучения в каждом классе.
Для детей пограничников решили открыть два особых училища — Ташкентское и Кутаисское, которые относились к системе НКВД, а для детей моряков — нахимовские военно-морские училища в Тбилиси, Риге и Ленинграде. В 1943 году заработало первое из них — Тбилисское. Следующим летом курсанты (они называли друг друга питонами — сокращенно от «воспитанники») уже совершали морские походы на шлюпках и кораблях по Черному и Балтийскому морям.
Для работы с мальчишками, как говорилось в приказе, следовало «отобрать лучший офицерский состав, имеющий достаточный опыт в педагогической и воспитательной работе и практический стаж в командовании подразделениями и частями Красной армии. При наличии всех этих качеств преимущество отдавать офицерам, имеющим боевой опыт». Лучшие офицеры-воспитатели выходили из фронтовиков, комиссованных из-за ранений.
«Красная звезда» в те дни писала: «В стенах училища дети воинов найдут отеческую заботу, родной кров и получат пожизненную профессию в рядах Красной армии и в офицерском звании. Воспитанники получат не только законченное среднее образование, но и элементарные познания в военном деле, они станут достойными советскими офицерами. Вся система воспитания будет построена так, чтобы воинское начало впиталось в пот и кровь воспитанников еще с ранних лет».
1 декабря 1943 года в девяти суворовских военных училищах начались плановые занятия. В военное время непросто было обеспечить их всем необходимым, начиная с формы, которой гордились суворовцы, заканчивая учебниками. И суворовцы получили возможность «вырабатывать качества будущих командиров» с помощью лучших учителей. Работа в суворовских училищах считалась почетной для педагогов, там преподавали лучшие предметники.
В 1944 году появилось еще шесть суворовских училищ: Горьковское (его через несколько лет перевели в Москву), Казанское, Куйбышевское, Саратовское, Тамбовское и Тульское. В тот год воспитанники и педагоги училищ внесли свой вклад в фонд обороны. На их средства выпускались самолеты, на бортах которых красовалась надпись: «Юный суворовец».
В списках первых суворовцев на особом счету «сыновья полков», участвовавшие в боевых действиях и награжденные медалями и орденами. В Калининское суворовское училище поступил Володя Хивзер, совершивший 13 выходов на разведку в тыл врага. Курским суворовцем стал Иван Сергиенко из 70-й стрелковой дивизии, награжденный орденом Славы III степени за действия в составе разведгруппы при форсировании Буга, орденом Красной Звезды за бой на Зееловских высотах и несколькими медалями. Рекомендательное письмо в училище ему написал сам маршал Жуков. Ваня Сергиенко стал прототипом главного героя повести Валентина Катаева «Сын полка».
Каждый учебный день начинался для них с обсуждения сводок Совинформбюро. Ребята отмечали на карте положение на фронтах. А потом садились за парты. Многим приходилось усиленно наверстывать пропущенное из-за войны.
Несмотря на дополнительные наборы, в училищах не хватало мест на всех желающих. Летом 1944 года из 60 тыс. детей погибших командиров Красной армии, желавших стать суворовцами, в училища приняли только немногим более 3 тыс. К концу войны в стране уже действовали 15 суворовских училищ, в которых обучалось не меньше 8 тыс. будущих офицеров.
24 июня 1945 года, в день главного Парада Победы, по брусчатке Красной площади, чеканя шаг, прошли первые суворовцы, щеголявшие отменной выправкой. Они завершали шествие пеших расчетов. Шагали сводные батальоны Горьковского, Калининского, Орловского и Тульского суворовских училищ — 800 человек. С тех пор без этих молодых шеренг в нашей стране не обходится ни один большой парад.
Среди выпускников суворовских училищ — офицеры, которые были и остаются гордостью России. В алых погонах прошла юность Владимира Джанибекова — дважды Героя Советского Союза, легендарного космонавта, который не устает повторять: «Если я чего и добился в жизни, то это благодаря суворовскому училищу». Саратовское суворовское училище окончил Юрий Власов — писатель, офицер, выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, удостоенный титула «Самый сильный человек мира». Цвет советской и российской армии — это бывшие суворовцы, и каждый из них с гордостью носит на мундире знак об окончании СВУ.
Среди них — герои боевых операций, такие как генерал армии Виктор Казанцев, выпускник Свердловского суворовского военного училища 1963 года. В 1979 году он командовал 275-м гвардейским мотострелковым полком, который первым вошел на территорию Афганистана, выполняя боевые задания. Не менее тяжелым испытанием стало для генерала лето 1999 года, когда он возглавил Объединенную группировку федеральных сил на Северном Кавказе. Вскоре Казанцев, удостоенный звания Героя России, стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, способствуя восстановлению конституционного порядка в этом регионе.
За 80 лет в суворовских училищах не раз менялась программа, но суть осталась прежней: там готовят истинных защитников Родины, будущих офицеров, которые чтут традиции и не отстают от требований современной армии. Выпускники-суворовцы уверены: «Каждый суворовец может назваться кадетом, но ни один кадет назваться суворовцем не может». И это правда.
Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк».