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09:22 (мск), источник: © РИА Новости

Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов

Росавиация: Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский работают штатно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, по состоянию на 09:00 мск все они работают штатно, сообщила Росавиация.

«Сегодня утром, 21 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский… По состоянию на 09:00 мск аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно», — говорится в сообщении.

«В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 08.30 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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