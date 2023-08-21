Тест: 9 простых вопросов на знание географии 18 августа отмечается День географа. По такому случаю мы создали небольшую географическую викторину. Готовы проверить свои знания?
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10:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к утру 21 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Миссия «Луна-25» потерпела крушение
По предварительным расчетам, станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратив свое существование.

Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах за пост президента
Бывший глава США отметил, что принял такое решение в связи с результатами опроса телеканала CBS, в котором 62% респондентов выбрали бы его в качестве кандидата на президентский пост.

«Зенит» победил «Спартак» в матче чемпионата России по футболу
Московский клуб потерпел второе поражение подряд.

Российские регионы столкнулись с нехваткой рабочей силы
Особенно остро нехватка кадров ощущается в Центральной России.

Нидерланды передадут Украине истребители F-16
Ранее поставку одобрили власти США.

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