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13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из-за засухи в Панамском канале застряли более 200 судов

Некоторым экипажам приходится перестраивать маршрут.

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Как передает Daily Mail, более 200 судов застряли по обе стороны Панамского канала. Из-за серьезной засухи местные власти были вынуждены в целях экономии воды ограничить количество ежедневных проходов через канал до 32.

Некоторые крупные суда не двигаются уже более 20 дней. По прогнозам аналитиков, из-за задержек в логистике Панама может потерять до 200 миллионов долларов (18,8 миллиардов рублей) дохода, что приведет к росту цен на продукты и отправку грузов в США.

На штатную работу Панамского канала, из которого также получают воду около половины населения страны, ежедневно уходит в три раза больше воды, чем на содержание Нью-Йорка.

Для нормальной работы канала нужны дожди, однако сейчас в регионе наблюдается самая сильная засуха за последние 100 лет.

На данный момент ограничения на количество проходящих судов по каналу действуют до 2 сентября. Вместе с тем власти Панамского канала не исключают, что ограничения могут оставаться в силе до конца года.

Недавно Бюро метеорологии Австралии сообщило, что страны Южного полушария могут столкнуться с аномально жаркой погодой в сентябре-ноябре 2023 года. Это произойдет из-за усиления влияния природного феномена Эль-Ниньо, нагревающим поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана.

Олеся Маевская

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