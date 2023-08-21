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14:39 (мск), источник: Коммерсантъ

«Почта России» перестанет принимать письма и посылки без предъявления паспорта

«Почта России» с 1 сентября изменит порядок отправки заказных писем, бандеролей и посылок. Как сообщается на сайте компании, теперь отправитель при оформлении заказа обязан будет предъявить паспорт.

Источник: Агентство «Москва»

«С 1 сентября 2023 г. изменяются условия приема регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность», — отмечает «Почта России». При этом клиентам компании также предлагается подключить сервис «Простая электронная подпись», чтобы «оплачивать отправления онлайн и сдавать их без документов». Сейчас заказное письмо с трек-номером, заказную бандероль или посылку можно отправлять без предъявления документов, удостоверяющих личность.

Портал IGuides уточняет, что в случае, если гражданин захочет отправить заказное письмо или посылку от имени другого человека, он будет обязан, помимо своего паспорта, предоставить оператору почты заверенную надлежащим образом доверенность. В свою очередь работник отделения «Почты России», принимающий отправление, должен зафиксировать документ, то есть осмотреть его и занести данные в базу, где они будут храниться. Информация об этом содержится в направленных в отделения компании уведомлениях, на сайте «Почты России» таких данных нет.

Александр Кислов

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