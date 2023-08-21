13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Иллинойса родилась краснокнижная антилопа
Имя малышу еще не придумали.
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Сотрудники зоопарка Брукфилда в Иллинойсе объявили о рождении здорового аддакса, или антилопы мендес. Это представитель вида африканской антилопы, который считается находящимся под угрозой исчезновения, уточняет UPI.
Примечательно, что гости, посетившие открытый вольер с антилопами 8 августа, смогли стать свидетелями рождения детеныша. Малыш стал первенцем для самки Айви (4 года) и пятым теленком самца Ишналы (9 лет).
Зоопарк Брукфилда был первым зоопарком в стране, где в 1941 году родились аддаксы. Когда-то эти животные обитали в Северной Африке. На сегодняшний день небольшие популяции вымирающего вид сохранились в Чаде, Мавритании и Нигере.
Забота об увеличении популяции аддаксов — важная задача, стоящая перед зоозащитниками. Предыдущий малыш аддакса появился на свет в зоопарке Майами в декабре прошлого года.
Олеся Маевская