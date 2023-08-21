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13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кот, прыгающий через скакалку, побил мировой рекорд

Это еще одно крупное достижение в «копилке» пушистого шоумена.

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13-летний кот из Миссури по кличке Кит Кэт стал рекордсменом, перепрыгнув через скакалку девять раз за 1 минуту. UPI сообщает, что он побил мировой рекорд Гиннесса.

«К 6 месяцам Кит Кэт уже прыгал через скакалку перед огромными толпами людей на ферме, разрушая мифы о том, что кошек нельзя дрессировать», — отметила владелица кота Триша Сейфрид. Девушка управляет агентством по поиску талантливых животных.

В «портфолио» ее питомца — участие в крупной рекламной кампании для бренда, производящего корм для кошек, и появление на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». «Прыжки со скакалкой, безусловно, — самый впечатляющий трюк. Однако его любимый — “дай пять”, он любит общаться своим поклонникам на мероприятиях», — добавила Сейфрид.

Недавно чихуа-хуа из США официально был назван Книгой рекордов Гиннеса самой невысокой собакой в мире. Как говорится на официальном сайте книги, собака ниже палочки от эскимо.

Олеся Маевская

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