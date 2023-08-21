16:48 (мск), источник: © РИА Новости
В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В школьную программу 10−11 классов по начальной военной подготовке включили тему беспилотников.
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«Иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА», — сказано в рабочей программе курса.
Сама программа состоит из девяти модулей: «Тактическая подготовка», «Огневая подготовка», «Основы технической подготовки и связи», «Инженерная подготовка», «Радиационная, химическая и биологическая защита», «Первая помощь (Тактическая медицина»), «Общевоинские уставы», «Строевая подготовка», «Основы безопасности военной службы».
В рамках первого модуля школьникам расскажут про военную топографию, приборы наблюдения, а по итогам старшеклассники научатся характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных армий. Второй модуль посвящен автомату Калашникова, ручным гранатам и стрельбе.
При изучении модуля «Инженерная подготовка» школьники получат представление о способах маскировки окопа для стрельбы лежа, научатся оборудовать окоп, классифицировать типы мин, получат представление об общем устройстве и принципе действия противотанковых и противопехотных мин.
Модуль «Радиационная, химическая и биологическая защита» расскажет об оружии массового поражения, биологическом оружии.
В программе также представлены модули, входящие в тематический блок (вариативный компонент «Патриотическое воспитание и профессиональная ориентация»), среди модулей этого блока: «Структура органов государственной власти. Права и обязанности граждан, включая воинскую обязанность. Взаимодействие гражданина с государством и обществом, гражданские инициативы и волонтерство», профориентационный модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие технологии в военной сфере, военные и гражданские специальности».
Также в тематический блок входит модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в современном мире, противодействие негативным тенденциям в международных отношениях», «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
К программе курса прилагается примерный распорядок дня учебных сборов по курсу: подъем в 7:00, 30 минут утренней зарядки, после завтрака участников сборов ожидает построение и развод на занятия, подъем государственного флага России и исполнение гимна, затем — учебные занятия, отбой — в 23:00.
Как следует из названия программы, она входит во внеурочную деятельность.
В декабре Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках ОБЖ.