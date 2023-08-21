16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Очки, блокирующие синий свет, оказались бесполезны для защиты зрения
Ученые заявили, что это просто маркетинговый ход.
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Существует мнение, что очки с блокировкой синего света помогают уменьшить нагрузку на глаза, тем самым снижая их усталость от работы с электронными устройствами. Пользу таких очков поставили под сомнение ученые из Мельбурнского университета.
Они анализировали данные 17 высококачественных исследований, проведенных в разных странах, и пришли к выводу, что «компьютерные» очки на самом деле не снижают утомляемость глаз и никак не влияют на качество сна. Возможно, очки работают как плацебо, то есть человек верит в то, что они помогают, и поэтому чувствует не такое сильное напряжение после работы с электронными устройствами. «Наши выводы не поддерживают назначение линз с фильтром синего света для населения в целом», — рассказали авторы научной работы.
Исследователи отметили, что для того, чтобы глаза были защищены, очки для компьютера должны иметь специфическую янтарную окраску. Но такой цвет линз может искажать окружающий мир, тем самым вызывая у пользователей дискомфорт. Поэтому к выбору очков нужно подходить осознанно.
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Анна Морозова