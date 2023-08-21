16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: употребление куриных яиц делает людей менее раздражительными
Потребление белка в больших количествах уменьшает агрессию на 60%.
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Ученые из Университета Шахида Бехешти в Таджрише (Иран) провели исследование и выяснили пользу куриных яиц для психического здоровья. Оказалось, что обычный продукт питания, который люди употребляют каждый день, может помочь стать спокойнее и счастливее.
В исследовании участвовали 168 мужчин в возрасте от 35 до 55 лет. Все они обращались к специалистам в связи с повышенной агрессивностью на работе. Ученые сравнили их рационы питания и обнаружили, что употребление большого количества куриных яиц снижает уровень агрессии на 60%. Портал ЗОЖ.news сообщает, что все дело в веществах, которые содержатся в белке и желтке.
Так, в яйцах содержится большое количество триптофана. Он влияет на уровень серотонина (гормона радости), который напрямую связан с чувством счастья. Как раз он и снижает уровень агрессии. Поэтому рацион, включающий в себя большое количество высококачественного белка, фруктов и овощей, может положительно влиять на настроение.
Таким образом ученые нашли доступное средство для улучшения психоэмоционального состояния, которое поможет создать более гармоничные отношения в рабочем коллективе. Кстати, употребление фруктов и овощей, таких как яблоки, апельсины, огурцы и помидоры, также способствовало снижению агрессивного поведения.
Недавнее исследование показало, что ежедневное употребление орехов снижает риск депрессии. При этом неважно, какой сорт вы предпочитаете.
Анна Морозова