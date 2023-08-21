17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из-за изменений климата деревья «переселяются» в горы
Около 70% линий горных деревьев сдвинулись вверх в 2010—2014 годах.
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Команда ученых из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне (Китай) при помощи передовой технологии дистанционного зондирования выяснила, что линии горных деревьев стали «ползти» вверх по склонам. Исследователи связывают это с изменением климата, пишет The Guardian.
В период с 2010 по 2014 год самые высокие точки участков лесного покрова в горах в среднем перемещались на 1,2 метра в год вверх по склону. Наибольший сдвиг наблюдался в тропических регионах — на 3,1 метра метра в год, при этом скорость изменений везде продолжает увеличиваться.
Исследователи отследили около миллиона километров линии деревьев в 243 горных районах по всему миру. Иногда леса сдвигаются из-за деятельности человека, например, из-за изменений землепользования для дальнейшей эксплуатации участков. Однако ученые изучали растения, которые находятся на вершинах гор, то есть изолированные от человеческой деятельности.
В результате исследования удалось обнаружить, что линии деревьев все еще двигаются вверх по склонам по независящим от людей причинам. Ученые сделали вывод, что растения так реагируют на изменения климата.
Неизвестно, насколько еще могут подняться деревья. Рост температуры окружающей среды может ускорить рост растений, что положительно повлияет на борьбу с углеродом в атмосфере. Однако повышение линии лесов может сократить площадь тундры. Это потенциально угрожает некоторым видам животных и может повлиять на водоснабжение регионов, зависящих от уникальных экосистем.
Недавно стало известно, что древнейший мох на планете возрастом 390 миллионов лет может исчезнуть. Этого вида может не быть на Земле уже через сто лет.
Анна Морозова