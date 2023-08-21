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18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Приют на Гавайях выселил своих питомцев ради помощи диким животным

Природные пожары пронеслись на гавайском острове Мауи.

Источник: County of Maui

Insider передает, что более 130 животных (103 кошки и 33 собаки) из приюта прибыли в штат Орегон с острова Мауи после разрушительных лесных пожаров. Перемещение подопечных обеспечит пространство диким зверям, которых спасли из огня.

«Переселенцы» прибыли рейсом Southwest Airlines, где они находились в основном салоне. Представители Общества защиты животных Мауи сообщили, что приюты на острове уже были переполнены до того, как начались пожары.

Теперь приюты должны освободить место для потенциального притока зверей, пострадавших во время лесных пожаров. Благотворительные организации Орегона тоже оказывают всевозможную помощь животным и приютам в сложившейся ситуации.

Недавно в Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных.

Олеся Маевская

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