18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 21 августа
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Члены аварийной комиссии пытаются выяснить, что именно привело к возникновению нештатной ситуации.
Тело четвертого диггера из группы, которая исследовала подземные коллекторы, нашли под парящим мостом парка «Зарядье» в Москве-реке.
Публикации в СМИ информации о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ привели к авиационным ударам по ее подразделениям.
«Почта России» с 1 сентября изменит порядок отправки заказных писем, бандеролей и посылок.
Эксперты видят основную причину происходящего в забастовках на заводах СПГ в Австралии.