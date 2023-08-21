«Лень вперед него родилась»: что на самом деле стоит за ленью Каждый год 20 августа отмечается Всемирный день лени. Именно в эту дату можно позволить себе расслабиться, ничего не делать и не испытывать угрызений совести
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Главные новости к вечеру 21 августа
18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 21 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

«Роскосмос» назвал причину аварии «Луны-25»

Члены аварийной комиссии пытаются выяснить, что именно привело к возникновению нештатной ситуации.

Гибель группы диггеров в Москве

Тело четвертого диггера из группы, которая исследовала подземные коллекторы, нашли под парящим мостом парка «Зарядье» в Москве-реке.

Украинские военные обвинили журналистов в ударе по бригаде ВСУ

Публикации в СМИ информации о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ привели к авиационным ударам по ее подразделениям.

«Почта России» перестанет принимать письма без паспорта

«Почта России» с 1 сентября изменит порядок отправки заказных писем, бандеролей и посылок.

Спотовые цены на газ в Европе выросли до двухмесячных максимумов

Эксперты видят основную причину происходящего в забастовках на заводах СПГ в Австралии.

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