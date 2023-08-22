Ученые установили, какие звуки издавали саблезубые кошки

Неизвестно, какую именно вокализацию использовал саблезубый тигр. Он мог рычать или мурлыкать. Чтобы найти ответ на вопрос, следует изучить строение горла современных кошачьих.
Они разделяются на две группы: «большие кошки», к которым относятся рыкающие львы, тигры и ягуары, и «маленькие кошки», к которым относятся мурлыкающие животные: рыси, пумы, оцелоты и домашние кошки.
Саблезубые, по словам ученых, располагаются где-то между двумя этими группами. Это важно, потому что дебаты о том, какую вокализацию мог бы издавать саблезубый тигр, основаны на анализе анатомии костей, расположенных в горле. Их размер, форма и количество различаются у современных рычащих и мурлыкающих кошек.
Хотя вокализация определяется гортанью и мягкими тканями в горле, подъязычные кости, отвечающие за закрепление этих тканей, различаются по размеру и количеству у ревущих и мурлыкающих кошек. В то время как у людей есть только одна подъязычная кость, у мурлыкающих кошек их девять, а у ревущих кошек — семь.
Исследователи изучили подъязычные кости четырех видов рычащих кошек: львов, тигров, леопардов и ягуаров и пяти видов мурлыкающих кошек: кугуаров, гепардов, каракалов, сервалов и оцелотов. Они сравнили их со 105 подъязычными костями саблезубого тигра Smilodon fatalis.
«Поскольку у саблезубых тигров в подъязычной кости всего семь костей, мы решили, что они рычали. Но, когда мы изучили анатомию современных кошек, мы поняли, что кости не отвечают за вокализацию. У саблезубых кошек отсутствуют дополнительные кости, которые есть у мурлыкающих кошек, но форма и размер похожи», — отметили авторы.
По мнению исследователей, ключевые — тиреоидная и базиоидная — кости имеют форму, как у мурлыкающих кошек. Это может указывать на то, что саблезубы мурлыкали, а не рычали.
«Если вокализация связана с количеством костей в подъязычной структуре, то саблезубы рычали. Если дело в форме, то они мурлыкали. Возможно, у них даже может быть совершенно разная вокализация», — заключили авторы.
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