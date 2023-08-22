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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: за 12 лет вес британской клубники увеличился на 60%

Ягоды становятся больше, но не всегда вкуснее.

Источник: РИА "Новости"

Средний вес клубники за последние 12 лет вырос на 60%, сообщает Daily Mail со ссылкой на Times. Ягода выросла с 13,6 г в 2011 году до 21,5 г в 2023-м, пишут представители S&A Group — крупнейшего независимого поставщика в Великобритании.

Средний диаметр также вырос с 23−25 миллиметров в 2011 году до 27−41 миллиметров в 2023-м. Другие ягоды последовали этой тенденции: типичный размер малины за последние два десятилетия удвоился, а британская черника за тот же период увеличилась втрое.

Увеличение размеров ягод происходит по мере того, как агрономы выращивают «наиболее желательные сорта». Однако большие плоды не всегда вырастают вкусными: многие потребители жалуются на то, что аромат и вкус ягод оставляют желать лучшего.

Недавно ученые узнали, почему покупные овощи и фрукты не имеют вкуса. Изменения в геноме продуктов заметили еще более полувека назад.

Олеся Маевская

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