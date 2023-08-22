18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выявили особенность мозга пациентов в коме
Некоторые пациенты способны слышать речь и ощущать прикосновения, но не способны посылать обратную связь.
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Команда ученых из Колумбийского университета выявила особенность в мозге пациентов, находящихся в состоянии комы: некоторые из них могут слышать речь и чувствуют прикосновения окружающих, но просто не могут ответить. Основываясь на этом факте, врачи смогут скорректировать схему лечения таких пациентов.
Скрытое сознание, известное как когнитивно-моторная диссоциация (КМД), возникает примерно у 15−25% пациентов с повреждениями мозга, вызванными черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием в мозг или остановкой сердца. Чаще всего про человека с такой травмой говорят, что он «без сознания», однако восприятие происходящего у него сохраняется.
Ученые применили ЭЭГ для обследования 107 людей с черепно-мозговыми травмами. И, комбинируя методы МРТ и искусственного интеллекта, им удалось выявить у 21 пациента скрытое сознание.
Оказалось, что у этих людей не были повреждены структуры мозга, связанные с пониманием команд и возбуждением. Однако нарушения выявили в областях, отвечающих за физические действия. То есть человек слышал и понимал, когда его просили согнуть и разогнуть левую руку, но не мог этого сделать.
По словам ученых, результаты их работы помогут врачам лучше понимать, у каких пациентов с черепно-мозговыми травмами есть скрытое сознание и кто с большей вероятностью сможет выйти из комы.
Ранее нейробиологи нашли часть мозга, которая отвечает за осознанность. Дальнейшие исследования могут помочь людям с серьезными неврологическими нарушениями.
Анна Морозова