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18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 22 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Ему было 80 лет.

Эрдоган может приехать в Россию для переговоров с Путиным
Предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по возобновлению зерновой сделки.

Биржевые цены на газ в ЕС превысили 500 долларов за тысячу кубов
Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии.

Все восемь участников экскурсии по подземной Москве погибли
Возбуждено уголовное дело, задержаны два человека, которых следствие считает причастными к организации незаконных экскурсий по подземной реке Неглинке.

Названы расценки на сбор мальчиков и девочек в школу
За оставшуюся неделю до учебного года родителям предстоит основательно потратиться.

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