18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 22 августа
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Ему было 80 лет.
Эрдоган может приехать в Россию для переговоров с Путиным
Предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по возобновлению зерновой сделки.
Биржевые цены на газ в ЕС превысили 500 долларов за тысячу кубов
Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии.
Все восемь участников экскурсии по подземной Москве погибли
Возбуждено уголовное дело, задержаны два человека, которых следствие считает причастными к организации незаконных экскурсий по подземной реке Неглинке.
Названы расценки на сбор мальчиков и девочек в школу
За оставшуюся неделю до учебного года родителям предстоит основательно потратиться.